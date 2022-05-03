Росія тримає у заручниках зірку американського баскетболу

Відому американську баскетболістку Брітні Грайнер звинуватили у контрабанді наркотиків та тримають у заручниках у Росії. Держдеп США визнав її заручницею.

У Державному департаменті США дійшли думки, що американська баскетболістка Бріттні Грайнер була неправомірно затримана в Росії.

Про це повідомляє ESPN.

"Державний департамент встановив, що росія неправомірно затримала громадянку США Брітні Грайнер. З усією рішучістю спеціальний посланник президента у справах заручників Роджер Карстенс очолить міжвідомчу групу із забезпечення звільнення дівчини", – йдеться в офіційній заяві міністерства.

Грайнер затримали 17 лютого в московському аеропорту Шереметьєво. Федеральна митна служба Росії звинуватила спортсменку, яка прилетіла до Москви з Нью-Йорка, у провезенні наркотиків; зокрема, що при огляді ручної поклажі у неї було виявлено картриджі для електронних сигарет, що містять гашишне масло. Брітні загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років.

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