"Росія вбила мого батька": український футболіст пригадав, як розпочиналася війна на Донбасі

Сергій Майборода поділився спогадами про трагедію, яку йому довелося пережити.

Колишній півзахисник луганської "Зорі" Сергій Майборода, який зараз грає за вишгородський "Діназ" у Другій лізі України, пригадав початок вторгнення російських військ на Донбас, а також розповів, що на фронті в липні 2019 року загинув його батько.

"Дуже добре пам'ятаю той день. Ми бачили, як вороже військо заходило до Слов'янська якраз зі сторони нашої Билбасівки. Пригадую, як світла та зв'язку не було. Навіть їжу не завозили. А ще запровадили комендантську годину і навколо ходили озброєні люди. Не кажу вже про свист куль над головою. Все шуміло, страшно було.

Все почалося стрімко, спершу ніхто не розумів, що відбувається. Просто був страх, усі боялися. Згодом усе почало прояснятися: хто стріляє, хто винен у цьому, хто має рацію. Деякі люди банально не хотіли у це вірити, сприймали брехню за чисту монету. Я ж бачив зародки війни на власні очі і все розумів", - сказав 24-річний футболіст в інтерв'ю "Футбол 24".

Також Сергій розповів, що його батько пішов захищати батьківщину від російської агресії та віддав власне життя. 1 липня 2019 року під час виїзду на евакуацію пораненого поблизу села Водяне у Волноваському районі, санітарний автомобіль Hummer було обстріляно російськими окупантами. Внаслідок прямого влучання ракети загинули водій Сергій Майборода та сержант-медик Ірина Шевченко.

"Мені боляче, що Росія має відношення до смерті мого батька. Я дуже хотів би, щоб усе це швидше закінчилося, щоб більше ніхто не страждав і не гинув. Росіяни просто залізли до нашої країни. Спочатку Крим забрали, прийшли на Донбас. Взагалі не розумію, навіщо вони це зробили, і що тут зараз роблять. Це не може тривати вічність. Сподіваюся, що вже найближчим часом усе закінчиться", - додав футболіст.

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