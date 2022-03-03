"Росія вбиває українців": співробітник "Шахтаря" загинув після влучення уламка снаряда

Сергій Палкін емоційно розповів про смерть тренера.

Один зі співробітників донецького "Шахтаря" загинув в результаті обстрілів російських окупантів.

Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Вчора загинув наш співробітник. Дитячий тренер. Його вбив уламок російського снаряда. Росія вбиває українців", - написав Палкін у Facebook.

Також функціонер звернувся до росіян з проханням зупинитися.

"Зупиніть це божевілля! Не мовчіть, кажіть! Інакше це буде ваша особиста поразка. Поразка, яку пам'ятатимуть усі наступні покоління. Поразка, яку неможливо буде викреслити зі світової історії. І кожен з вас нестиме провину та відповідальність за скоєні злочини", - додав він.