Росія відмовилася від участі у етапі Гран-прі з художньої гімнастики, який відбудеться у Києві

Росія відмовилася від участі у етапі Гран-прі з художньої гімнастики, який відбудеться у Києві

Ірина Вінер-Усманова заявила, що російські гімнастки пропустять ці змагання.

Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі у київському етапі Гран-прі.

Про це заявила президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова.

"У зв'язку зі ситуацією, що склалася між Росією та Україною, звичайно, на сьогоднішній день збірна Росії до Києва не поїде", - зазначила вона.

Київський етап Гран-прі з художньої гімнастики має відбутися від 14 до 15 березня.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" та підписав указ та договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ та ОРДЛО. Ці договори Росії, зокрема, передбачають спільну "оборону", військову допомогу, охорону "кордонів" ОРДЛО та право розміщення військових баз.

Сьогодні, 22 лютого, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО заявив, що своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року.

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