Росія відмовилася звільнити з-під варти зірку американського баскетболу: в чому її звинувачують

Росія відмовилася звільнити з-під варти зірку американського баскетболу: в чому її звинувачують

Відома американська баскетболістка Брітні Грайнер продовжує перебувати під арештом у Росії. В лютому її затримали в Підмосков'ї за підозрою у перевезенні наркотиків.

Російська влада відмовила у звільненні Брітні Грайнер, яку затримали ще 17 лютого в московському аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомляє ESPN, посилаючись на її адвоката Олександра Бойкова.

Федеральна митна служба Росії звинуватила 31-річну спортсменку, яка прилетіла до Москви з Нью-Йорка, у перевезенні наркотиків. Зокрема під час огляду ручної поклажі у неї було виявлено картриджі для електронних сигарет, що містять гашишне масло.

Однак у Державному департаменті США заявили, що американська баскетболістка була неправомірно затримана в Росії. Американська влада визнала спортсменку заручницею та закликала РФ звільнити її з-під варти.

Попри втручання США, в Росії відмовилися випустити Грайнер на волю. Вона залишиться під арештом до винесення судом остаточного вироку.

Якщо Брітні визнають винною, то їй загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років.

Грайнер - колишня гравчиня жіночої НБА, дворазова олімпійська чемпіонка у складі збірної США (2016, 2020). У Росії американка від 2016 року виступала за команду УГМК з Єкатеринбурга, яка є чинним чемпіоном РФ та Євроліги.

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