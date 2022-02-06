Росія вимагає від УЄФА покарання для України за "Путін - х*йло!" під час матчу футзального Євро

Росія вимагає від УЄФА покарання для України за "Путін - х*йло!" під час матчу футзального Євро

Поведінка українських уболівальників викликала обурення у представників країни-агресора.

Російський футбольний союз (РФС) направив звернення до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), зажадавши відкрити дисциплінарне розслідування через поведінку уболівальників збірної України під час півфіналу Чемпіонату Європи з футзалу-2022 в Амстердамі

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Протягом матчу між Україною та Росією фанати "синьо-жовтих" шалено підтримували українську збірну. Неодноразово вони співали знаменитий хіт "Путін - х*йло!", присвячений президенту РФ Володимиру Путіну. А також вигукували "Хто не скаче той москаль".

У Росії таку поведінку українських вболівальників вважають "дискримінаційною" та вимагають від УЄФА провести розслідування та покарати українську національну асоціацію, яка є відповідальною за дії уболівальників.

"Під час матчу, що відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою і, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян", - йдеться у повідомленні РФС.

У півфіналі Євро-2022 українська збірна з футзалу зазнала поразки від команди Росії з рахунком 2:3 .

. Тепер підопічні Олександра Косенка позмагаються з Іспанією за "бронзу" континентальної першості. Матч за 3-те місце відбудеться сьогодні, 6 лютого, початок - о 15:30 за київським часом.

У фіналі турніру росіяни зіграють з португальцями. Старт зустрічі - 6 лютого, о 18:30 за київським часом.

Читайте також:

"Ви – наші герої": Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії

Ефектний камбек: визначилися фіналіст і суперник збірної України в матчі за "бронзу" ЧЄ з футзалу

Іспанія - Україна: де дивитися та ставки букмекерів на "бронзовий" матч Чемпіонату Європи-2022 з футзалу