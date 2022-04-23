"Росія як країна для мене не існує": Блохін впевнений у перемозі України над окупантами

"Росія як країна для мене не існує": Блохін впевнений у перемозі України над окупантами

Легендарний український футболіст і тренер Олег Блохін висловився про повномасштабну війну, яку Російська Федерація розв'язала в нашій країні.

Колишній форвард київського "Динамо" та екскерманич збірної України заявив, що не збирається виїжджати за кордон. 69-річний володар "Золотого м'яча" впевнений, що Україна виграє війну проти країни-агресорки.

"Ніколи не збирався нікуди їхати, я тут народився. Те, що сталося, не вписується в жодні рамки. Коли наді мною літають снаряди, а буквально за 200 метрів згоряє будинок, то розумієш, що у цьому житті щось відбувається неправильно.

Я вважаю, що агресію Росії, яка зараз відбувається в Україні, треба закінчувати. Думаю, що ми переможемо у цій боротьбі. Життя змінилося дуже серйозно. І не тільки в мене, а мабуть, у всіх людей. Я сказав, що нікуди не поїду і буду тут. І ніколи не покину своє місто.

Напевно, росіяни для мене існують. Але Росія як країна - ні. Тому що ця агресія для мене неприйнятна за жодних умов. Думаю, що ми переможемо, інакше не може бути.

Те, що ми відродимося - це сто відсотків. А потім відродиться й футбол. Я не уявляю, щоб у Києві та нашій країні не було футболу. Буде країна, буде футбол, буде життя і все буде гаразд, я в це вірю. Наша країна нікуди не подінеться, я навіть такого не уявляю", - сказав Блохін в інтерв'ю Футбол NEWS.

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