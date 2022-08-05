"Росія її неправомірно утримує": Байден закликав до негайного звільнення зіркової американської баскетболістки

Зазначимо, що в Росії Хімкінський суд Підмосков'я засудив Грайнер до дев'яти років ув'язнення у виправній колонії загального режиму та штрафу в 1 млн рублів за звинуваченням у зберіганні та контрабанді наркотиків.

Як наслідок, президент США Байден назвав вирок "неприйнятним".

"Сьогодні громадянка США Бріттні Грайнер отримала тюремний термін, що є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує Брітні.

Це неприйнятно, і я закликаю Росію негайно звільнити її, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, близькими, друзям і товаришами по команді. Моя адміністрація продовжуватиме невпинно працювати і використовувати всі можливі шляхи, щоб повернути Брітні та Пола Вілана додому в цілості та безпеці якнайшвидше", - йдеться в заяві Байдена на сайті Білого дому.

Американці пропонують обміняти її та ще одного ув’язненого американця Пола Вілана на російського шпигуна Віктора Бута, який отримав тюремний термін у США за торгівлю зброєю.

Додамо, що в лютому Грайнер затримали в московському аеропорту Шереметьєво за підозрою у перевезенні наркотиків. Під час огляду ручної поклажі у неї було виявлено картриджі для електронних сигарет, що містять гашишне масло.