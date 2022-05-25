Росія запустила машину часу, яка відкидає їх у часі на 50 років - Володимир Кличко

Росія запустила машину часу, яка відкидає їх у часі на 50 років - Володимир Кличко

Легендарний український боксер Володимир Кличко акцентував увагу на те, з якими наслідками зіткнулася РФ, коли вирішила здійснити повномасштабне вторгнення до України.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі наголосив на тому, що початок війни Росії проти України б'є по ним самим.

"Росія повинна розуміти, що війна, яку вона розв'язала, не лише позбавлена ​​сенсу, а й б'є по них. Росія запустила машину часу, що відкидає їх у часі на 50 років. Світ ізолює Росію. Це завдасть їм колосальної шкоди", - написав у своєму Twitter Кличко-молодший.

Додамо, що український спротив щодо повномасштабного вторгнення Росії триває вже 91 день.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Володимир Кличко захопився героїзмом захисників "Азовсталі", які майже три місяці в нерівному бою протистояли російським загарбникам.

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