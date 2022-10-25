Росія збирається включити клуби з окупованих територій України до свого чемпіонату: УАФ вимагає жорстких санкцій для РФ

Росія має намір прийняти футбольні клуби з окупованих територій України до чемпіонату своєї країни.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко під час доповіді кремлівському диктатору Володимиру Путіну, повідомляє BBC. Йдеться про команди із так званих "Л/ДНР", а також частин Херсонської та Запорізької областей.

У відповідь на це Українська асоціація футболу (УАФ) направила негайне звернення до ФІФА та УЄФА з вимогою запровадити "найсуворіші санкції" проти Російського футбольного союзу (РФС). Україна вимагає виключити Росію з УЄФА та ФІФА "за грубе порушення статутів цих організацій".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Крім того, УАФ ухвалила рішення про надання своїм регіональним підрозділам усіх тимчасово окупованих областей та Криму спеціального статусу. Вони розпочинають роботу над комплексним планом заходів з інтеграції дітей з цих територій до українського футболу, що впередбачатиме оперативне відновлення вже на деокупованих територіях центрів розвитку, спортивних академій, дитячих шкіл, відновлення турнірів та чемпіонатів.

Також Павелко додав, що за підтримки президента Володимира Зеленського УАФ збирається реалізувати мету відновити футбольну інфраструктуру населених міст України, а також Криму після деокупації та залучути її до заходів Чемпіонату світу 2030 року, на проведення якого наша країна подала спільну заявку з Іспанією та Португалією.

"Головне ж завдання, яке я ставлю перед собою і нашою командою, аби діти з усієї України у міжнародно визнаних її кордонах мали однакові можливості стати учасниками історичного Чемпіонату світу. А моя особиста мрія, щоб у складі національної збірної в матчах ЧС-2030 зіграли найталановитіші представники з Криму, Донбасу, Херсону… Вірю, що свято ЧС торкнеться кожного українця на всіх без виключення українських територіях: від Карпат до Донбасу, і від Києва до Криму! Слава Україні! Слава ЗСУ!" - написав Павелко.

Відсторонення Росії з міжнародного футболу

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Зокрема російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним РФ, заборонивши росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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