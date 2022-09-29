Росіян допустили до міжнародних змагань з джиу-джитсу - українська чемпіонка вже оголосила бойкот ЧС-2022

Міжнародна федерація джиу-джитсу (JJIF) допускатиме російських спортсменів до турнірів у нейтральному статусі.

Про це повідомили на офіційному сайті федерації.

Таким чином, російські спортсмени та допоміжний персонал, зокрема, тренери та офіційні особи зможуть брати участь в турнірах під нейтральним статусом – без національних символів, прапору та гімну. Федерація джиу-джитсу росії зареєструється без будь-яких згадок слова "Росія" повністю або абревіатурою.

Водночас до керівництва JJIF/JJCU і комісій не допускатимуться громадяни РФ. На території Росії та Білорусі не проводитимуть спортивних заходів, а ті, що вже були заплановані, перенесуть або скасують.

Тож росіяни зможуть взяти участь у чемпіонаті світу з цього виду спорту, який у листопаді выдбудеться в Еміратах.

На таке рішення JJIF відреагувала українська чемпіонка Європи Богдана Голуб, зазначивши, що не поїде на світову першість через участь росіян.

"Трапилося те, чого я чекала, проте не очікувала, що це буде так швидко. На ЧС 2022 в Еміратах, який буде на початку листопада, зареєстрована вся рашистська збірна.

Я, Голуб Богдана Олегівна, майстер спорту міжнародного класу з джиу-джитсу, член збірної команди України з джиу-джитсу, чемпіонка Європи-2022, віце-чемпіонка Всесвітніх ігор 2022, чорний пасок з бразильського джиу-джитсу, категорично проти та бойкотую чемпіонат світу 2022 в Еміратах", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, що Федерація гімнастики України відмовилася від участі в конгресі Міжнародної федерації гімнастики (FIG) у зв'язку з присутністю на ньому делегатів з Росії та Білорусі.

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