Росіян і білорусів можуть повернути до лижного спорту: наміри FIS рішуче засудили Норвегія та Фінляндія

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) розглядає можливість повернення до змагань спортсменів РФ та Білорусі, що викликало шквал обурення у норвезькій та фінській лижних федераціях.

Так, незважаючи на повномасштабну війну, яку РФ веде проти України, а також нещодавнє оголошення мобілізації в країні-окупантці, генеральний секретар FIS Мішель Віон не виключає, що російські і білоруські спортсмени зможуть повернутися до змагань ще до кінця 2022 року.

Функціонер зазначив, що якщо з представників країн-агресорок знімуть "бан", то вони отримають дозвіл виступити на чемпіонаті світу-2023 з лижних видів спорту.

"Можливо, це станеться в грудні. Тоді обидві країни - звісно, без національних прапорів та гімнів - могли б взяти участь у чемпіонаті світу", - цитує Віона польське медіа TVP.

Категорично проти допуску до змагань росіян і білорусів вже виступили федерації лижного спорту Норвегії та Фінляндії.

"На липневому засіданні Ради FIS було затверджено заборону (на участь росіян і білорусів - прим.), яку я підтримав. Моя позиція щодо цього питання не змінилася", - цитує VG слова Еріка Ресте, який представляє Норвегію у Раді FIS.

"Щодо повернення Росії до міжнародного елітного спорту була дискусія у міжнародній спортивній спільноті. Федерація лижного спорту Фінляндії негативно ставиться до участі російських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях.

На думку лижної асоціації, важливо, щоб дії спортивних асоціацій та організаторів спортивних заходів відповідали рішенням, ухваленим у суспільстві. У лютому МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям і організаторам спортивних заходів не допускати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Позиція Федерації лижного спорту Фінляндії щодо дозволу російським спортсменам повернутися до змагань категорично негативна. Причини, що призвели до виключення, жодним чином не змінилися, тому важко очікувати послаблення щодо їхньої участі. Поки росія веде війну в Україні, ми не бачимо можливої ​​участі російських спортсменів у змаганнях. Спорт не можна розглядати як окрему частину суспільства", - цитує керівника фінської федерації Маркку Хаапасалмі Suomen Hiihtoliitto.

Норвезьке видання NRK повідомляє, що рада FIS планує ухвалити рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів 22 жовтня.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України Міжнародна федерація лижного спорту усунула росіян і білорусів від міжнародних змагань. Також було скасовано всі етапи Кубка світу, які мали відбутися в сезоні-2021/22 на території Росії. У липні FIS подовжила "бан" російських і білоруських спортсменів до кінця літнього сезону.

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