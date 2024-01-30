Росіян позбавили "золота" командного турніру Олімпіади-2022 з фігурного катання через "бан" Валієвої

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) ухвалив рішення щодо розподілу нагород у командному турнірі з фігурного катання на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував росіянку Камілу Валієву за вживання допінгу.

Як повідомляється на офіційному сайті ISU, результати Валієвої у командному турнірі з фігурного катання (коротка та довільна програма) на Олімпіаді-2022 було анульовано.

Відтак збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР), а саме під такою назвою без власного прапора та гімну виступала команда країни-агресорки на ОІ-2022 через санкції за масові маніпуляції з допінг-пробами спортсменів, позбавили "золота" командного турніру з фігурного катання.

Оскільки результати Валієвої анулювали (вона заробила 20 балів із 74 загальнокомандних), то збірна ОКР опустилася з першого місця на третє.

Таким чином, "золото" командного турніру Олімпіади-2022 з фігурного катання отримає збірна США (65 очок). Срібні нагороди дістануться Японії (63), яка піднялася на другу позицію. "Бронза" все ж вирушить до держави-терористки (54), яка, незважаючи на "бан" Валієвої, на один бал випередила Канаду (53).

Зазначимо, що CAS дискваліфікував Валієву на 4 роки – 17-річна російська фігуристка не зможе змагатися до 25 грудня 2025 року. Спортсменку позбавили усіх медалей, титулів, нагород і виграних призових від 25 грудня 2021 року, коли вона здала позитивний допінг-тест на чемпіонаті Росії. Серед іншого Каміла втратила "золото" чемпіонату Європи-2022.

Нагадаємо, через допінг-скандал з Валієвою нагородження збірних за підсумками командного турніру ОІ-2022 з фігурного катання поставили на паузу. Розгляд справи росіянки тривав від листопада 2022 року.

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