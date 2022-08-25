Колишній футболіст збірної Болгарії Благой Георгієв заступився за країну-агресорку та її народ, абсурдно вважаючи їх невинними в тому, що щодня гине велика кількість українців.

Також Георгієв висловив своє негативне ставлення до усунення російських команд від єврокубків, назвавши санкції проти країни-агресорки "маячнею". Він наголосив, що "завжди буде за Росію".

"В чому винні футболісти та інші спортсмени? Я хочу поставити це запитання всім, хто ухвалює важливі рішення. Навіщо ці дурні вчинки? Так, ставлення до росіян у Європі сильно змінюється в гірший бік. Я намагаюся переконати кожну людину, з ким говорю, що російські люди ні в чому не винні. Не можна вважати росіян поганими. Я жив у Росії, знаю менталітет людей, знаю традиції. Я завжди буду за Росію", - сказав Георгієв в інтерв'ю Metaratings.ru.

Зазначимо, що абсурдні висловлювання Георгієва легко пояснити. Раніше він виступав за низку російських клубів - "Терек", "Амкар", "Рубін" та "Оренбург". Очевидно, що тривалий період у російському футболі коштував болгарину промитих мізків.

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