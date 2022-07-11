"Росіяни приходили вбивати, вирізати, забирати все": білоруська призерка ОІ "рознесла" наратив про "братські народи"

Відома білоруська плавчиня, багаторазова медалістка Олімпійських ігор Олександра Герасименя пояснила, чому українці та білоруси аж ніяк не братні народи з росіянами.

Титулована спортсменка наголосила, що росіяни завжди вважали себе вищими за інші нації, які проживали на території колишнього СРСР. Герасименя пояснила, чому не вважає росіян братнім народом.

Про це призерка Олімпіади 2012 та 2016 років сказала в інтерв'ю YouTube-каналу "ЧестнОк".

"У мене немає якоїсь ненависті до росіян. Я просто починаю розрізняти, хто ми. Коли у нас забирають наше і нав'язують те, що нам належить, я починаю захищатися. Росіяни - це ті, хто зараз активно топлять за війну, намагаються знищити українську та білоруську нації. Ті, хто вважає, що їхня нація вища, ніж ми. Тут я буду активно проти.

Це було споконвіку, що росіяни приходили вбивати, вирізати, забирати все. Те саме відбувається і зараз в Україні. Це в крові. Це традиції та історія цього народу. Які ми брати? Білоруси своєю працею, культурою, успіхами піднімали на певний рівень", - сказала Герасименя.

Зазначимо, що 2022 року Герасименя виступила проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Спортсменка залишила батьківщину, де пізніше проти неї відкрили кримінальну справу. На момент початку повномасштабного російського вторгнення до України плавчиня перебувала в Києві, звідки виїхала до Варшави.

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