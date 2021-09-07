"Росіяни прокляли мене багато разів": Різатдінова поставила на місце хейтерів з РФ

"Росіяни прокляли мене багато разів": Різатдінова поставила на місце хейтерів з РФ

Зірка українського спорту вкотре наголосила, що Росія справедливо поступилася Ізраїлю на Олімпіаді в Токіо.

Українська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова зіткнулася з шквалом критики від російських уболівальників після того, як висловила свою думку про підсумки Олімпіади-2020 в Токіо.

Різатдінова заявила, що представниця Ізраїлю Ліной Ашрам справедливо перемогла росіянку Діну Аверіну. Раніше в Росії звинуватили суддів в упередженості - вперше за 25 років команда з РФ зазнала поразки в художній гімнастиці на Олімпійських іграх.

"Вперше в житті відсудили Олімпійські ігри об'єктивно. Це правда. Я висловила свою думку в соцмережах і отримала розгром у коментарях - з боку росіян я була проклята багато разів. Ми навіть сміялися, що росіяни мене прокляли, а в Ізраїлі, Єрусалимі, повинні замолити.

Я спиралася на професійну думку - записала інтерв'ю у нашій судді Лідії Виноградної. Вона пояснила, чому з втратою виграла ізраїльтянка. Якщо прибрати емоції, то вона справді перемогла російську дівчинку.

Завдяки "складності тіла" - вона скрутила поворот в планші не на п'яті, а на напівпальці, що одразу дорожче оцінюється. Завдяки цьому повороту, до нього ніхто не був готовий, вона одразу злетіла майже на бал, і спроби наздогнати її були марними. FIG ще раз перевірила суддівство і винесла, що воно було справедливим", - сказала Різатдінова в інтерв'ю YouTube-каналу "Бегущий Банкир".

Олімпіада-2020 відбулася в столиці Японії від 23 липня до 8 серпня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Перемогу в медальному заліку здобула команда США , яка завоювала 113 медалей (39 золотих, 41 срібна і 33 бронзових), у команди Китаю - 88 нагород (38-32-18). Третє місце посіли господарі Олімпіади японці - 58 медалей (27-14-17).

здобула команда , яка завоювала 113 медалей (39 золотих, 41 срібна і 33 бронзових), у команди - 88 нагород (38-32-18). Третє місце посіли господарі Олімпіади - 58 медалей (27-14-17). Українські олімпійці в Токіо виграли 19 медалей - одну золоту, шість срібних і 12 бронзових. Україна фінішувала 44-ю в загальнокомандному медальному заліку, а за кількістю нагород посіла 16-те місце.

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