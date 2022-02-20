Росіяни пролетіли повз "золото": визначився переможець хокейного турніру на Олімпіаді-2022

"Суомі" вперше в історії виграли золоті медалі Олімпійських ігор.

Збірна Фінляндії стала тріумфатором чоловічого хокейного турніру на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. У фіналі змагань "суомі" обіграли команду ОКР з рахунком 2:1 .

Представники країни-агресора вийшли вперед на восьмій хвилині зустрічі зусиллями Михайла Григоренка. Однак у другому періоді фіни відігралися - відзначився Вілле Покка. Переможну шайбу фінська команда закинула на старті третього періоду - олімпійське "золото" своїй країні приніс Ганнес Бйорнінен.

Для Фінляндії це перше "золото" в хокеї на зимових Олімпіадах. Раніше "суомі" двічі програвали у фіналах зимових Ігор і залишалися зі срібними нагородами в 1988 та 2006 роках.

Додамо, що днем раніше Словаччина перемогла Швецію (4:0) в матчі за "бронзу" олімпійського турніру з хокею.

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