"Росіяни щасливі, коли українці вмирають": Цуренко назвала "ідіотами" тих, хто підтримує окупантів

Українська тенісистка Леся Цуренко відповіла на запитання сербського журналіста про повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

33-річна українка, яка нещодавно завершила виступи на Wimbledon-2022, не розуміє, як хтось в Європі може підтримувати військову агресію Росії проти України.

"Підтримка РФ у Сербії? Що я можу сказати? Нічого хорошого я не відчуваю стосовно цього. Я не знаю, як ви можете підтримувати війну. Подібні думки я чула. Дивіться, росіяни щасливі, коли українці вмирають. Я бачила ці чати в телеграмі, в інстаграмі. Вони щасливі, що українці гинуть. Вони щасливі через те, що їхня армія творить в Україні.

Що я можу через це відчувати? Як можна такому радіти? Коли гинуть у своїх ліжках, уві сні. Ці люди - ідіоти. Вам потрібно змінити свою думку. Вам потрібно думати розумніше. Я знаю, що у світі багато конфліктів. Я це знаю. Цей зачіпає мене конкретно, бо я українка.

Але я не думаю, що будь-який конфлікт у світі - це нормально. Ні. Для мене це боляче щоразу. Цей світ, це життя про те, щоб мати будинок, автівку, дітей, сім'ю, собаку. Щоб сонце світило. Це все, що потрібне в житті. Просто проживати щасливі дні.

Ці люди, чому в них такі амбіції? Для чого? Щоб отримати нові території. Кінець. Ви бачили Маріуполь? Цього міста більше немає. Що це таке? Це не щасливе життя. Ці люди не мають води, нічого не мають. Вони живуть у руїнах міста. Заради чого? Що там робить Росія? У цих людей більше не буде щасливого життя. Немає жодних причин так робити. Росії чи будь-якій іншій країні.

Я не вважаю, що сербам треба говорити, мовляв, добре, ми підтримуємо росіян чи Росію загалом, чи президента Росії. Ні. Їм треба змінити це. Я підтримую мирне життя. Ось так", - цитує Цуренко btu.org.ua.

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