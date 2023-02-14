Росіянин обригав туалет: стали відомі подробиці бійки між гравцями "Миная" і клубу РФ – відео

Український футболіст заступився за прибиральницю в турецькому готелі.

Стало відомо, з чого почався конфлікт між футболістами закарпатського "Миная" та ярославського "Шинника" в турецькому готелі, який потім переріс у масову бійку за участю гравців обох команд.

Подробиці скандальної ситуації повідомив Telegram-канал БОМБАРДИР.

За інформацією джерела, нападник "Миная" Данило Колесник заступився за прибиральницю, якій у стані алкогольного сп'яніння нахамив росіянин.

Стверджується, що футболіст "Шинника" обригав туалет. Після цього громадянин країни-агресорки почав поводитися неадекватно щодо жінки, яка працює в готелі. Колесник за неї заступився і розпочалася бійка.

Раніше повідомлялося, що після цього постраждалий росіянин привів одноклубників розбиратись до представників "Миная". Все закінчилося масовою бійкою за участі футболістів та працівників обох команд.

Відео гарячих розбірок доступне за посиланням.

За попередніми даними, внаслідок масової бійки четверо гравців російського клубу з травмами опинилися в медпункті. Найближчим часом російський клуб виселять з турецького готелю.

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