Росіянин вийшов на забіг у футболці з тризубом - на батьківщині йому побажали смерті

Росіянин вийшов на забіг у футболці з тризубом - на батьківщині йому побажали смерті

У понеділок, 2 травня, в Єкатеринбурзі відбувся забіг "Травнева гроза", друге місце в якому посів Олександр Антонов. Дистанцію спортсмен пробіг у майці з українським тризубом.

Антонов зважився на сміливий крок і відкрито засудив війну в Україні.

Після цього на спортсмена масово посипалися погрози.

"На мене навалилися тонни хейту в соцмережах, я навіть не заходжу, блокую таких. Зрозуміло, що серед них є і боти, і реальні люди, але їх безліч. "Помри, мерзота" - це найнешкідливіше з того, що мені писали. Я не розраховував на такий масштаб. У дописі я наголошував на спортивному результаті, а не на футболці, в якій фінішував", - заявив Антонов у коментарі E1.

Організатори забігу в Єкатеринбурзі, щоб зняти з себе всю відповідальність за те, що відбувалося, ще під час змагань повідомили про екіпірування учасника до поліції. Мовляв, вони не знали, що Антонов збирається бігти в такому вигляді.

Нагадаємо, що російські гравці американської команди Cloud9 з CS:GO Дмитро sh1ro Соколов і Тимофій interz Якушин опинилися в епіцентрі скандалу, зобразивши на своїх автографах символ окупантів.

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