Росіянин, який відрікся від України, знову програв у UFC: не зміг впоратися з колишнім співвітчизником (відео)

Видовищний поєдинок тривав усі три раунди.

На турнірі UFC on ESPN 25 в американському Ентерпрайзі (штат Невада) молдаванин Сергій Співак на прізвисько "Полярний ведмідь" переміг росіянина Олексія Олійника на прізвисько "Удав".

Поєдинок двох колишніх українців пройшов всю дистанцію. За підсумками трьох раундів перемога одноголосним рішенням суддів була віддана Сергію: 29-28, 29-28, 29-28.

26-річний Співак здобув 13-ту перемогу у змішаних єдиноборствах. У його пасиві 2 поразки.

43-річний Олійник програв у 16-й раз в кар'єрі. На його рахунку також 59 перемог і 1 нічия.

ХТО ТАКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛІЙНИК

42-річний Олійник є уродженцем Харкова і раніше представляв Україну. У 2014 році Олексій з’явився на церемонії зважування перед боєм з Джаредом Рошолтом у майці із зображенням президента Росії Володимира Путіна, пояснивши це бажанням "показати свою життєву позицію".

Після цього він заявив, що не хоче бути громадянином України, бо йому "в цій країні незатишно".

У грудні 2014 року Олійник отримав російський паспорт і продовжив виступати вже під російським прапором. В’їзд в Україну йому заборонений.

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