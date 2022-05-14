Росіянина Кремльова зі скандалом переобрали на посаду голови Міжнародної асоціації боксу: що трапилося

Росіянина Кремльова зі скандалом переобрали на посаду голови Міжнародної асоціації боксу: що трапилося

Російський функціонер Умар Кремльов переобраний на посаду президента Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Його конкурента, нідерландця Бориса ван дер Ферста не допустили до виборів.

Росіянин Умар Кремльов, з яким напередодні на Конгресі IBA в Стамбулі братався очільник Федерації боксу України Володимир Продивус, продовжить очолювати Міжнародну боксерську асоціацію.

39-річний чинний президент організації з РФ був переобраний на ще один термін. Про це повідомляє пресслужба IBA на офіційному сайті.

На цих виборах Кремльов був єдиним кандидатом. Головним конкурентом росіянина мав стати президент Федерації боксу Нідерландів Борис ван дер Ферст, однак його кандидатуру було знято через порушення статуту IBA.

Раніше нідерландець виступив одним із ініціаторів звернення до IBA з вимогою відсторонити Федерацію боксу Росії від Конгресу через повномаштабну війну, яку РФ розпочала проти України.

Проте IBA, очолювана Кремльовим, відмовилася застосувати санкції до країни-агресорки. А сам Ван дер Ферст був недопущений до виборів нібито через порушення статуту IBA.

Незалежний відділ доброчесності боксу, створений IBA, дискваліфікував нідерландця, а також ще чотирьох претендентів менш ніж за добу до виборів.

Як повідомляє портал Inside the Games, Ван дер Ферста звинуватили в забороненій агітації та співпраці з іншими кандидатами. Нідерландець подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду, але той ще не ухвалив своє рішення. Прохання перенести вибори на посаду голови IBA також було відхилено.

Зазначимо, що Кремльов обіймає посаду президента IBA від грудня 2020 року, раніше він очолював Федерацію боксу Росії.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що колишній український боксер та арбітр загинув внаслідок ворожого обстрілу в Маріуполі.

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