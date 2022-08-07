Росіянина переобрали президентом Міжнародної шахової федерації - на посаду претендував українець

У неділю, 7 серпня, відбулися вибори президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), на яких переміг чинний очільник організації росіянин Аркадій Дворкович. На посаду також претендував українець.

Колишній віцепрем'єр Росії Аркадій Дворкович був переобраний президентом Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

Вибори відбулися на генеральній асамблеї FIDE в індійському місті Ченнаї. За Дворковича віддали голоси 157 делегатів

У виборах президента ФІДЕ також взяв участь українець Андрій Баришполець, за якого проголосували лише 16 делегатів.

Дворкович очолює організацію з жовтня 2018 року. Посаду віцепрезидента займе індійський гросмейстер Вішванатан Ананд.

Нагадаємо, що під керівництвом Дворковича Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дозволила росіянам та білорусам виступати під прапором організації до 31 грудня 2022 року.

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