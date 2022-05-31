Росіянина вигнали з посади президента міжнародної фехтувальної конфедерації, він назвав це "культурою скасування всього російського"

Росіянина вигнали з посади президента міжнародної фехтувальної конфедерації, він назвав це "культурою скасування всього російського"

Голову Олімпійського комітету Росії Станислава Позднякова відправили у відставку з посади президента Європейської конфедерації фехтування (EFC).

Відповідне рішення на своєму голосуванні ухвалив конгрес організації.

Цікаво, що сам Поздняков у своєму Telegram-каналі назвав це скасуванням всього російського у світі. Він зазначив, що у світі нібито ведеться цькування представників РФ.

"Сумно, що істерика в Європі призвела до культури скасування всього російського – навіть у такому благородному виді спорту, як фехтування. За дуже короткий період подібним атакам зазнали значно видатніші мої співвітчизники, які також не побажали "скасувати" Росію в собі. Проте я вдячний нашій великій європейській фехтувальній сім'ї за ці непрості, але дуже успішні 6 років", – написав Поздняков.

Зазначимо, що 48-річний російський функціонер продовжує обіймати посаду президента Олімпійського комітету Росії, яку він обійняв у 2018 році.

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