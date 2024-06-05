Росіянки знялися з матчу: Костюк вийшла до півфіналу парного турніру Roland Garros-2024

Марта та її напарниця на відмові суперниць пройшли до наступного раунду Відкритого чемпіонату Франції.
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу парного турніру Roland Garros-2024.
Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе у чвертьфіналі повинні були протистояти "нейтральним" тенісисткам з російським паспортом Вірі Звонарьовій та Міррі Андрєєвій, але спортсменки з держави-агресорки знялися з матчу.
Таким чином, Костюк і Русе автоматично опинилися в 1/2 фіналу, де зіграють з італійками Сарою Еррані та Жасмін Паоліні.
Для Марти це повторення найкращого результату у парному розряді на турнірах Grand Slam. Минулого року вона грала у півфіналі Australian Open.
Додамо, що ще одна українка Надія Кіченок у дуеті з японкою Мію Като не зуміли пробитися до півфіналу французького мейджора, поступившись чешці Катерині Синяковій та американці Корі Гауфф – 0:6, 2:6.
Нагааємо, жодна з українських тенісисток не зуміла дістатися чвертьфіналу одиночного розряду Roland Garros-2024. Найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка вибула в 1/8 фіналу.
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