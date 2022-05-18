"Росії потрібна Україна, але без українців": Володимир Кличко розсекретив наміри окупантів

Легендарний український боксер Володимир Кличко продовжує боротьбу на інформаційному фронті, розповідаючи світу про страшні злочини росіян на території нашої країни.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі, який напередодні поставив жорсткий ультиматум російським боксерам, вкотре звернувся до міжнародної спільноти.

Володимир Кличко поділився думками про те, навіщо Росія розв'язала повномасштабну війну в Україні. За його словами, Російська Федерація прагне захопити територію України, а от український народ країні-агресорці не потрібен, тому вона займається цілеспрямованим його винищенням.

"Можу сказати, що це найважливіша битва у нашому житті, житті всіх українців. І навіть зараз тривають бої, щодня та щоночі вони завдають ракетних ударів з Білорусі та Росії, щоб знищити наші життя. Мова про життя українців, які пов'язали себе з демократичними цінностями. Світ недооцінив анексію Криму та підтримку сепаратистських рухів в Луганській та Донецькій областях, і Росія продовжує захоплення нашої країни.

Очевидно, Росії потрібна Україна. Але, як бачимо, їх цікавить Україна без українців. Саме тому вбивають цивільних: різанина, бомбардування житлових кварталів забороненими фосфорними та касетними бомбами.

Я був у Бучі - бачив все на власні очі. Бачив закатованих цивільних із зав'язаними за спиною руками. Їх вбивали пострілами у потилицю - страчували. Постраждало так багато дітей: убито або поранено понад тисячу людей. Ми не знаємо точних цифр, адже постійно знаходимо нові місця масових страт. Ми не знаємо точних цифр, адже кількість постраждалих зростає щодня", - сказав Кличко-молодший в інтерв'ю Piers Morgan Uncensored.

Також Володимир Кличко вкотре закликав світову спільноту допомагати Україні, аби зупинити геноцид українського народу, який влаштував кремлівський диктатор Володимир Путін.

"Світ просто недооцінив агресію цього божевільного чоловіка. І зараз ми бачимо наслідки. Світові лідери казали, що після перетину українського кордону Росію чекатимуть наслідки. Ці наслідки тривають вже понад два місяці.

Зараз вільний світ почав підтримувати нас і надає зброю. Неможливо воювати з голими кулаками. Нам необхідна зброя, щоб захистити себе, закрити наше небо та боронити нашу країну. Я не міг навіть уявити, що одна людина може робити іншій щось подібне.

Геноцид українського народу має бути зупинено. Світ не має боятись думати про це слово чи боятись його вимовляти. Це відбувається в Україні, Маріуполь знищений повністю. Ми просто сподіваємось, що ця війна буде зупинена за допомоги вільного світу", - резюмував Володимир.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Володимир Кличко захопився героїзмом захисників "Азовсталі", які майже три місяці в нерівному бою протистояли російським загарбникам.

Щонайменше сім автобусів із українськими пораненими бійцями виїхали з "Азовсталі"

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