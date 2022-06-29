"Російська Федерація бомбить мою країну": Усик розповів про ракетний терор проти українців (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик нагадав світові про повномасштабну війну, яку Росія вже п'ятий місяць веде проти України.

Після пресконференції в Лондоні, присвяченій бою українця з Ентоні Джошуа, журналісти запитали Олександра про поточну ситуацію в Україні.

Боксер без жодних вагань відповів, що російські окупанти щоденно бомблять Україну, знищуючи цивільну інфраструктуру.

"В Україні війна. Російська Федерація бомбить мою країну. І руйнує мирні будинки, де живуть люди. Ніяку не воєнну інфраструктуру, а місто, торгові центрі, лікарні", - сказав Усик в інтерв'ю iFL TV.

Раніше повідомлялося, що Усик і Джошуа провели дуель поглядів після спільної пресконференції в Лондоні.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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