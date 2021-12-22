Російська хокейна збірна зіграла на турнірі в формі СРСР: світова спільнота вибухнула гнівом

Ретро-екіпірування росіян викликало шквал обурення в офіційних осіб, журналістів та уболівальників.

Збірна Росії з хокею потрапила в гучний скандал через те, що виступала на нещодавньому Кубку Першого каналу в формі з написом "СРСР".

На домашньому євротурнірі Російська Федерація вирішила зіграти в светрах, стилізованих під екіпірування радянської команди різних років. У пресслужбі Федерації хокею Росії пояснили, що це було зроблено з нагоди 75-річчя вітчизняного хокею.

Три перші матчі турніру росіяни провели в червоній формі зразка 1956 року - в ній збірна СРСР вперше виграла "золото" Олімпійських ігор.

В раздевалке сборной за несколько часов до игры



Cтартовое вбрасывание в 18:30 по мск, смотреть можно на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb#россиявмоемсердце pic.twitter.com/wungTtLKC6 — Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021

А в останньому поєдинку з фінами команда РФ вдягла ретро-комплект, в якому радянська збірна виступала від 1964-го до 1968 року, та перемагала на двох Олімпіадах.

Заключительный матч на Кубке Первого канала сыграем в белой форме

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Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота – в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968! pic.twitter.com/AtNZudxv3q — Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021

Проте це не допомогло російській збірній виграти Кубок Першого каналу. У фінальному матчі росіяни програли Фінляндії з рахунком 2:3.

Associated Press

Однак після турніру всі обговорювали не результат, а форму російської збірної. Публічно РФ розкритикували відомі політики, журналісти, спортсмени та звичайні фанати.

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стуб

"Я здивований і розчарований тим, що Росії дозволили надіти светри з написом "CCCP" у матчі Єврохокей туру проти Фінляндії. Поєднання цих літер та режим, що стоїть за ними, символізують авторитарний імперіалізм, який убив мільйони невинних людей. Я утримаюсь від інших прикладів, які можна було б навести з історії. Образливий жест, якому немає місця ні в спорті, ні деінде. Не так важливо, що Фінляндія виграла матч. Дуже важливим є те, що країни хокейної сім'ї були жорстоко анексовані цими літерами", - написав Стубб у Twitter.

Радянський та російський шахіст Гаррі Каспаров

"Якщо вірити символам так само, як і диктатурам, то російська хокейна команда, яка виступає цього тижня у формі СРСР, була не просто тролінгом. СРСР був жорстокою тоталітарною державою, відроджувати її навіть для ностальгії огидно".

Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес

"Отже, хокейний заголовок 2021 року такий: Фінляндія - СРСР - 3:2. До зміни режиму в цьому акаунті слова "Росія" та "Радянський Союз" будуть використовуватися як взаємозамінні синоніми".

Кандидат до конгресу США Метт Джейкобс

"Дуже приємно, що Росія програла у цій формі. Майже всі хокеїсти народилися після розпаду СРСР. Але мені цікаво, скільки їхніх бабусь та дідусів, прабабусь та прадідів постраждали і померли під час чисток радянської епохи, колективізації, голоду та воєн".

Шведський економіст і дипломат Андерс Ослунд

"З протокольної точки зору це дуже важливе рішення, і Росія надзвичайно централізована. Використовувати майки СРСР, ймовірно, вирішив сам Путін, що показує, наскільки він живе у минулому. Його ідеали - Брежнєв та Микола I".

Відомий журналіст Мікко Пакканен

"Вибачте, а проти якої країни грала Фінляндія? Хіба ці хлопці не в майках СРСР? Невже росіяни так запекло намагаються переписати історію? Чому їм дозволено пропагувати свій ревізіонізм у міжнародних хокейних матчах?"

Журналістка Bloomberg News Кеті Пох'янпало

"Збірна Росії з хокею викликала обурення в північній Європі тим, що одягла футболки з радянського минулого під час матчу з Фінляндією на тлі напруженості, що зростає, у відносинах між Кремлем і Заходом".



Засновник компанії Public Деніел Корскі



"Жахливо поганий смак у збірної Росії з хокею, тим більше, що СРСР програв війну з Фінляндією. Думаю, є частка справедливості у тому, що вони програли Фінляндії у хокей".

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