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"Російська повія": уболівальники збірної Польщі передали привіт країні-агресорці (відео)

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"Російська повія": уболівальники збірної Польщі передали привіт країні-агресорці (відео)

Associated Press

Поляки продовжують підримувати Україну.

У вівторок, 29 березня, в рамках фіналу плейоф до європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 збірна Польщі зустрілачася зі збірною Швеції.

Перед початком поєдику фанати збірної Польщі почали скандувати: "Ruska kurwa!" (Російська повія). Таким чином, уболівальники нагадали про війну Росії проти України.

Під час зустрічі викрики повторювалися.

Нагадаємо, шо збірну Росії, яка мала зустрітися з поляками у півфіналі, відсторонили від участі у турнірі через вторгнення РФ до України.

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