"Російська повія": уболівальники збірної Польщі передали привіт країні-агресорці (відео)

Поляки продовжують підримувати Україну.
У вівторок, 29 березня, в рамках фіналу плейоф до європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 збірна Польщі зустрілачася зі збірною Швеції.
Перед початком поєдику фанати збірної Польщі почали скандувати: "Ruska kurwa!" (Російська повія). Таким чином, уболівальники нагадали про війну Росії проти України.
Ruska kurwa #POLSWE pic.twitter.com/jMbAFsUCv4— (@OldTrafford1964) March 29, 2022
Під час зустрічі викрики повторювалися.
#POLSWE— Bambo (@obserwujesobie) March 29, 2022
Komentator: wzmaga się doping
Kibice: ruska kurwa aejaeao pic.twitter.com/ip3Sjhjgep
Нагадаємо, шо збірну Росії, яка мала зустрітися з поляками у півфіналі, відсторонили від участі у турнірі через вторгнення РФ до України.
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