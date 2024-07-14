Російська ракета зруйнувала будинок відомого українського футболіста – там була його мама (відео)

Будинок українського футболіста Віктора Коваленка зазнав руйнувань внаслідок обстрілів Херсонщини російськими окупантами.

Про це 28-річний півзахисник, контракт якого належить італійській "Аталанті", повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами Коваленка, у будівлі на момент прильоту перебувала його мати. На щастя, жінка не постраждала.

"Сьогодні ракета росіян потрапила в будинок, де я жив все життя. Це був будинок моїх батьків, більше будинку немає! Стрес і страх, який я пережив, не передати словами, тому що там була мама, слава Богу з нею все добре.

Якщо ви хочете допомогти нашим військовим, збір на Херсонський напрямок! Усі рахунки в сторіз", – написав Коваленко, додавши відео, на якому зображено зруйнований росіянами будинок.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув багаторазовий чемпіон України з велотреку Андрій Куценко, який повернувся з Італії, щоб вступити до лав ЗСУ.

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