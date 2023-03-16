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Російська тенісистка вийшла на матч турніру в США у футболці "Спартака": як відреагувала WTA

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Російська тенісистка вийшла на матч турніру в США у футболці "Спартака": як відреагувала WTA

Анастасія Потапова / Фото: Associated Press

Анастасія Потапова отримала попередження за свій вчинок.

Російська тенісистка Анастасія Потапова відзначилася провокаційною витівкою під час турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

На матч 1/16 фіналу проти американки Джесіки Пегули спортсменка з країни-агресорки, яка виступає в нейтральному статусі, вийшла у футболці московського футбольного клубу "Спартак".

Після поєдинку Потапова заявила, що не бачить у своєму вчинку нічого поганого, адже нібито вболіває за "Спартак" від 13 років.

Своєю чергою, перша ракетка світу полька Іга Швьонтек назвала дії росіянки провокацією і розкритикувала Анастасію за публічну демонстрацію підтримки Росії у війні проти України.

"Чесно кажучи, я була здивована, бо думала, що вона усвідомлює, що їй не варто демонструвати свої погляди в такі моменти, навіть якщо вона є вболівальницею цієї команди. І я не знала, якою буде реакція WTA та які будуть наслідки такої поведінки.

Я поговорила з WTA, і мені повідомили, що ймовірно таких ситуацій буде менше, тому що вони пояснюватимуть гравцям, що зараз не можна рекламувати жодної російської команди. Мене це трохи заспокоїло.

З іншого боку, я вважаю, що це потрібно було зробити набагато раніше. Коли почалася війна, у роздягальні відбувався справжній хаос. Ніхто не знав, як реагувати. Через таке виникають подібні ситуації", – сказала Швьонтек в інтерв'ю Przeglad Sportowy.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) винесла офіційне попередження Потаповій, назвавши її вчинок "неприйнятним і недоречним". В організації застерегли від подібних витівок.

"Що стосується футболки російської футбольної команди, WTA офіційно попередила тенісистку, що це було неприйнятним і недоречним вчинком. Ми сподіваємося, що це не повториться в майбутньому", – йдеться в заяві WTA.

До слова, сам матч завершився поразкою росіянки 6:3, 4:6, 5:7. Тож тепер Потапова може якнайшвидше повернутися до Росії, де їй вже ніщо не заважатиме носити футболку улюбленого "Спартака".

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Дата публікації
Перегляди
86
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