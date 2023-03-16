Російська тенісистка вийшла на матч турніру в США у футболці "Спартака": як відреагувала WTA

Російська тенісистка Анастасія Потапова відзначилася провокаційною витівкою під час турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

На матч 1/16 фіналу проти американки Джесіки Пегули спортсменка з країни-агресорки, яка виступає в нейтральному статусі, вийшла у футболці московського футбольного клубу "Спартак".

Imagen de hoy en Indian Wells #TennisParadise



Anastasia POTAPOVA, tenista rusa, saltando a la pista con la camiseta del Spartak de Moscú, equipo de su país.



Días después de la decisión de Wimbledon de permitir la vuelta de los rusos, la imagen es… provocativa cuanto menos. pic.twitter.com/e7bczm3LtG — Carlos Navarro (@TheMagician5GS) March 13, 2023

Після поєдинку Потапова заявила, що не бачить у своєму вчинку нічого поганого, адже нібито вболіває за "Спартак" від 13 років.

Своєю чергою, перша ракетка світу полька Іга Швьонтек назвала дії росіянки провокацією і розкритикувала Анастасію за публічну демонстрацію підтримки Росії у війні проти України.

"Чесно кажучи, я була здивована, бо думала, що вона усвідомлює, що їй не варто демонструвати свої погляди в такі моменти, навіть якщо вона є вболівальницею цієї команди. І я не знала, якою буде реакція WTA та які будуть наслідки такої поведінки.

Я поговорила з WTA, і мені повідомили, що ймовірно таких ситуацій буде менше, тому що вони пояснюватимуть гравцям, що зараз не можна рекламувати жодної російської команди. Мене це трохи заспокоїло.

З іншого боку, я вважаю, що це потрібно було зробити набагато раніше. Коли почалася війна, у роздягальні відбувався справжній хаос. Ніхто не знав, як реагувати. Через таке виникають подібні ситуації", – сказала Швьонтек в інтерв'ю Przeglad Sportowy.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) винесла офіційне попередження Потаповій, назвавши її вчинок "неприйнятним і недоречним". В організації застерегли від подібних витівок.

"Що стосується футболки російської футбольної команди, WTA офіційно попередила тенісистку, що це було неприйнятним і недоречним вчинком. Ми сподіваємося, що це не повториться в майбутньому", – йдеться в заяві WTA.

До слова, сам матч завершився поразкою росіянки 6:3, 4:6, 5:7. Тож тепер Потапова може якнайшвидше повернутися до Росії, де їй вже ніщо не заважатиме носити футболку улюбленого "Спартака".

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