Російська тенісистка Анастасія Гасанова знялася з турніру у французькому Руані, де в парі зі своєю співвітчизницею Анастасією Комардіною мала зустрітися на корті з українським дуетом сестер Ястремських.

Цьому передував гучний скандал. Гасанова в дусі кремлівської пропаганди підтримала військове вторгнення РФ на територію України, після чого Даяна Ястремська послала її за російським кораблем.

Українка вимагала від організаторів змагань дискваліфікувати Гасанову за підтримку війни, яку РФ розв'язала проти України. Утім, цього навіть не довелося робити. Представниця країни-агресорки сама не витримала тиску та знялася як з одиночного, так і парного розряду турніру у Франції.

Таким чином, Даяна та Іванна Ястремські автоматично вийшли до чвертьфіналу. На цій стадії українки гратимуть проти японки Місакі Дой та грузинки Оксани Калашнікової.

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