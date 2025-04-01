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Російська тенісистка, яка засудила війну проти України, пояснила свою відмову від громадянства РФ
Дар'я Касаткіна прокоментувала своє рішення відмовитися від російського паспорта та представляти Австралію.
Російська тенісистка Дар'я Касаткіна, яка публічно засудила збройну агресію РФ проти України, пояснила свою відмову від громадянства держави-агресорки.
Нещодавно 27-річна уродженка міста Тольятті змінила спортивне громадянство і відтепер виступатиме під австралійським прапором.
"Чесно кажучи, з огляду на все, що відбувається в моїй попередній країні, у мене не було особливого вибору. Як відкрита лесбійка, я повинна була зробити цей крок, якщо хочу бути собою. І зрештою, я це зробила. Австралія – це місце, де я відчуваю, що можу бути собою. І я дуже рада мати честь бути частиною цієї прекрасної країни", – цитує Касаткіну Benrothenberg.
Дододамо, що раніше Касаткіна в інтерв'ю The Times розповіла, що зараз їй небезпечно повертатися додому через путінський режим.
"Зараз для мене небезпечно повертатись додому, з огляду на існуючий режим. Як людині з нетрадиційною орієнтацією, яка засуджує війну, це просто неможливо повернутися назад. Але я не шкодую про це навіть на один відсоток. Коли почалась війна і все перетворилось у пекло, мене сильно накрило і я просто вирішила, мовляв, до біса все.
Я не могла більше приховуватись. Я хотіла заявити про свою позицію щодо війни і своєї сексуальної орієнтації. Що було важко, через країну звідки я, де бути гей-персоною – це неприйнятно. Але я відчула, що наче несу на плечах рюкзак із камінням.
Мені просто хотілось його скинути. Після цього були деякі наслідки, але єдине, що мене турбувало – це мої батьки, і з ними було все гаразд. Вони мною пишаються", – сказала Касаткіна.
За свою кар'єру Дар'я виграла вісім одиночних титулів на рівні WTA, зараз вона посідає 12-те місце у світовому рейтингу.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна подякувала Касаткіній за її позицію щодо війни в Україні.