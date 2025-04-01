Російська тенісистка, яка засудила війну проти України, пояснила свою відмову від громадянства РФ

Дар'я Касаткіна / © Associated Press

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Російська тенісистка Дар'я Касаткіна, яка публічно засудила збройну агресію РФ проти України, пояснила свою відмову від громадянства держави-агресорки.

Нещодавно 27-річна уродженка міста Тольятті змінила спортивне громадянство і відтепер виступатиме під австралійським прапором.

"Чесно кажучи, з огляду на все, що відбувається в моїй попередній країні, у мене не було особливого вибору. Як відкрита лесбійка, я повинна була зробити цей крок, якщо хочу бути собою. І зрештою, я це зробила. Австралія – це місце, де я відчуваю, що можу бути собою. І я дуже рада мати честь бути частиною цієї прекрасної країни", – цитує Касаткіну Benrothenberg.

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Дододамо, що раніше Касаткіна в інтерв'ю The Times розповіла, що зараз їй небезпечно повертатися додому через путінський режим.

"Зараз для мене небезпечно повертатись додому, з огляду на існуючий режим. Як людині з нетрадиційною орієнтацією, яка засуджує війну, це просто неможливо повернутися назад. Але я не шкодую про це навіть на один відсоток. Коли почалась війна і все перетворилось у пекло, мене сильно накрило і я просто вирішила, мовляв, до біса все.

Я не могла більше приховуватись. Я хотіла заявити про свою позицію щодо війни і своєї сексуальної орієнтації. Що було важко, через країну звідки я, де бути гей-персоною – це неприйнятно. Але я відчула, що наче несу на плечах рюкзак із камінням.

Мені просто хотілось його скинути. Після цього були деякі наслідки, але єдине, що мене турбувало – це мої батьки, і з ними було все гаразд. Вони мною пишаються", – сказала Касаткіна.

За свою кар'єру Дар'я виграла вісім одиночних титулів на рівні WTA, зараз вона посідає 12-те місце у світовому рейтингу.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна подякувала Касаткіній за її позицію щодо війни в Україні.