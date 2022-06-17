Російські баскетбольні клуби викинули з найпрестижнішого європейського турніру

Команди з Росії офіційно відсторонено від найпрестижнішого європейського клубного турніру – Євроліги.

Так, російські клуби не зможуть узяти участь у Євролізі та Кубку Європи з баскетболу в сезоні-2022/2023.

Відповідне рішення ухвалила Виконавча рада баскетбольної Євроліги.

Зазначається, що на рішення вплинули різні санкції щодо агресорів – зокрема обмеження та заборони перельотів, а також труднощі з видачею віз для громадян Російської Федерації. Щодо терміну відсторонення російських клубів від змагань, то наразі йдеться лише про наступний сезон.

"Були прийняті до уваги аналогічні рішення, прийняті іншими міжнародними організаціями у командних видах спорту, такими як МОК, УЄФА (футбол), ФІБА (баскетбол), ЄГФ (гандбол), ЄХФ (хокей) та ФІВБ (волейбол), а також заяви, зроблені 37 міністрами спорту європейських країн, які стверджували, що командам Російської Федерації слід заборонити брати участь у змаганнях в їхніх країнах. Безпека всіх зацікавлених сторін є найвищим пріоритетом", - йдеться в заяві.

Додамо, що під час минулого розіграшу Євроліги російські команди були зняті зі змагань, а їх результати анульовані. Тоді РФ представляли ЦСКА Москва, "Унікс" (Казань) і "Зеніт" (Санкт-Петербург).

Найбільше титулів Євроліги наразі виграв іспанський "Реал" – 10. Чинний чемпіон – "Анадолу Ефес" (Туреччина).

Раніше російські клуби разом із білоруськими були також недопущені й до Ліги чемпіонів.