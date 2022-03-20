Російські гімнастки "замазали" символ окупантів на своїх фото з концерту-мітингу на підтримку війни

Сестри Аверіни в соцмережах вирішили приховати літеру "Z" з їхнього одягу.
У п'ятницю, 18 березня, на московському стадіоні "Лужники" відбувався пропагандистський концерт-мітинг, присвячений восьмій річниці анексії Криму та Севастополя, а також на підтримку війни РФ проти України.
У ньому взяли участь чимало відомих представників російського спорту та шоу-бізнесу. Серед них були російські гімнастки Діна та Аріна Аверіни. Разом з іншими вони марширували стадіоном на знак схвалення вторгнення російських військ на територію України.
На куртах у спортсменів організатори заходу розмістили літеру "Z", яка є одним із символів нападу РФ на Україну. Саме нею російські окупанти позначають свої танки та іншу військову техніку.
Після закінчення путінського концерту Аверіни виклали у своєму Telegram-каналі декілька знімків, проте букви "Z" на їхніх куртках уже не було. Символ окупантів гімнастки вирішили "замазати" за допомогою фоторедактора.
Додамо, що Аверіна є срібною призеркою Олімпіади-2022 в Токіо. Її сестра Аріна на Іграх у столиці Японії посіла 4-те місце.
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