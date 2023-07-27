"Російські гроші кров'ю не пахнуть?": у Мережі відреагували на усунення Харлан з ЧС з фехтування

На чемпіонаті світу-2023 з фехтування спалахнув гучний скандал. Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували за відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в першому раунді.

Російська шаблістка, яка через війну РФ проти України виступала в нейтральному статусі, подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги". У підсумку організатори турніру виключили 32-річну українку зі змагань.

Відомі українські політики та спортсмени вже відреагували на ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE), підтримавши нашу шаблістку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав FIE дозволити Ользі Харлан продовжити змагатися та порівняв поведінку російської шаблістки Смірнової з "другою армією світу".

"Анна Смірнова програла чесний бій і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе. Я закликаю FIE відновити права Харлан і дозволити їй змагатися", – написав Кулеба у Twitter.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував рішення FIE дискваліфікувати Харлан, опублікувавши фото її російської суперниці з братом – військовослужбовцем армії РФ.

На знімку Смірнова показує пальцями літеру V – один із символів вторгнення російських окупантів до України.

"На фото зображена Анна Смірнова, російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після чесної перемоги в бою. Як бачимо, вона відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за те, що вона не потиснула руку росіянці. FIE, це слід сприймати як позицію? Російські гроші кров'ю не пахнуть?" – написав Подоляк у Twitter.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023

Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт також відреагував на дискваліфікацію Харлан, написавши, що пишається українкою.

"Я пишаюсь тобою. Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України. Тримайся. Головна перемога країни і твоя зовсім скоро", – написав Гутцайт у Twitter.

Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро! Опубліковано Вадимом Гутцайтом Четвер, 27 липня 2023 р.

Не пройшов повз резонансну подію і колишній український тенісист Олександр Долгополов.

"Росіяни та білоруси, які грають роль жертви, є наслідком безсилля спортивної влади та неспортивних інституцій. Вони не тільки не сказали жодного слова, щоб насолоджуватися західним життям і цінностями, але й намагаються завдати шкоди українцям у будь-який спосіб на особистому рівні", – написав Долгополов у Twitter.

russians and bellorussians playing the victim, is a consequence of impotent sport authorities and non sport institutions. Not only have they not said a word, to enjoy western life and values, but also they try to damage Ukrainians in any way they can, on their personal level https://t.co/EK1ZZnnvoS — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) July 27, 2023

Також слова підтримки на адресу Харлан опублікували гранди українського футболу – "Шахтар" і "Динамо".

"Ми підтримуємо тебе! Ми з тобою, Ольго Харлан! Ганьба вам, FIE", – йдеться в заяві донецького клубу.

We support you!



We stand with you, Olha Kharlan!



Shame on you, @FIE_fencing #Ukraine pic.twitter.com/VgtnKYxX6a — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 27, 2023

"Це була чудова перемога та дуже важливий жест! Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан!", – написали кияни.

Це була чудова перемога та дуже важливий жест! Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан! pic.twitter.com/TBVpP5YBFw — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 27, 2023

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування.

Федерація фехтування України оскаржить дискваліфікацію Харлан з ЧС з фехтування. Там сподіваються, що це дасть Ользі право виступати в командному турнірі з фехтування на поточному чемпіонаті світу, який відбувається в Мілані.

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