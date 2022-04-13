Російські клуби та збірну видалили з футбольного симулятора FIFA 22

Розробники гри підтримали Україну у війні, яку розв'язала Російська Федерація.
Компанія EA SPORTS випустила оновлений патч для FIFA 22. В ньому із симулятора видалили збірну Росії, а також клуби країни-агресорки - "Спартак", ЦСКА та "Локомотив".
Також з гри було видалено домашній стадіон "Спартака", який у 2018 році приймав матчі Чемпіонату світу. У тих гравців, в яких улюбленою командою було обрано російський клуб, його автоматично замінить ПСЖ.
Крім того, з футбольного симулятора видалено і всю російську атрибутику.
"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато хто у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення до України. Відповідно до реальних дій наших партнерів у ФІФА та УЄФА, це оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд", - йдеться в заяві розробників гри.
Патч без російських клубів і збірної вже вийшов на ПК. Для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S він з'явиться пізніше.
Раніше повідомлялося, що клуби MLS відмовилися працювати з гравцями та тренерами з Росії та Білорусі.
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