Російські клуби та збірну відсторонили від міжнародних зманань у відомому футбольному симуляторі

Російські клуби та збірну відсторонили від міжнародних зманань у відомому футбольному симуляторі

Розробники Football Manager 2022 випустили оновлення.

Росыйські збірну та клуби у Football Manager 2022 виключили з міжнародних змагань.

Автори футбольного симулятора випустили оновлення, в якому у нових кар'єрах російські та білоруські клуби не зможуть грати у європейських змаганнях, а також брати участь у будь-якому міжнародному турнірі чи дружніх матчах.

"Російські клуби більше не мають права брати участь у єврокубках, а також жодна з російських збірних не братиме участі у міжнародних турнірах, відбіркових чи товариських матчах.

Українські футболісти протягом трьох ігрових сезонів розглядатимуться як громадяни ЄС. Це відповідає реальній ситуації – українці, які тікають від конфлікту, можуть працювати в ЄС до трьох років без візи чи дозволу на роботу.

Крім того, санкції, накладені на власників клубів, у міру можливостей відображаються у грі. Будь-які зміни спонсорів також відображаються у грі", - йдеться у повідомленні Football Manager.

Раніше Football Manager, Total War, Persona та інші ігри SEGA стали недоступними для покупки в російському Steam.

Нагадаємо, що півзахисник "Осасуни" Рубен Гарсія вирушив до Варшави, щоб допомагати біженцям, які перетинають кордон України з Польщею.

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