Російські медалісти Олімпіади-2022 залишилися без призових автомобілів через санкції проти країни-агресорки

Російські медалісти Олімпіади-2022 залишилися без призових автомобілів через санкції проти країни-агресорки

У РФ немає чим видати спортсменам обіцяну винагороду.

Російські спортсмени, які виграли медалі на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні, не зможуть отримати подарункові автомобілі за свої досягнення.

Перед зимовою Олімпіадою в Росії пообіцяли спортсменам, що за здобуті нагороди виплатять не лише гроші, а й призові авто іноземних моделей. Проте після вторгнення РФ до України більшість автовиробників пішли з російського ринку.

Тому тепер медалісти ОІ-2022 залишаться без обіцяних автомобілів. Аби не ганьбитися остаточно, в Росії вирішили компенсувати спортсменам цю втрату грошима.

"Враховуючи ситуації, яка склалася наразі, керівництво фонду вирішило замінити автомобілі на грошові гранти чемпіонам та призерам зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні. Їхні розміри є на рівні виплат від держави. Ситуацію з іноземними виробниками автомобілів ми не коментуємо", - зазначили у фонді.

Додамо, що Україна на Олімпіаді-2022 завоювала лише одну медаль - фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" у лижній акробатиці. Усі гроші, які Абраменко отримав за медаль від Міністерства оборони України, він пожертвував на потреби українців.

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