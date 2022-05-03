Російські окупанти обстріляли стадіон "Динамо" у Харкові (фото)

У вівторок, 3 травня, російські окупаційні війська обстріляли харківський стадіон "Динамо".

Внаслідок обстрілів постраждав також парк Горького.

Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управляння Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Сьогодні знов був обстріляний парк Горького, та за компанію "дісталося" стадіону "Динамо". Як відомо, російські війська б’ють "тільки по військових об’єктах" тож тепер ми знаємо чим на справді були дитячі атракціони та футбольне поле. "Дякую" визволителям

"Одна з точок прильоту прям на доріжці, якою я сьогодні зранку бігав. Завтра доведеться перестрибувати", – написав Болвінов на своїй сторінці в Facebook

Також він оприлюднив фото з наслідками обстрілу. На фото видно, що зазнала руйнувань одна з трибун, пошкоджено газон та бігові доріжки.

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв поділився кадрами розтрощеного окупантами гімнастичного залу в Харкові.

Читайте також:

Віддав життя за Україну: під Харковом загинув призер Ігор нескорених

"Динамо" назвало суму, яку зібрало в благодійному євротурне на підтримку України

"Акт війни проти України - це трагедія": "Донбас" знявся з наступного розіграшу хокейної Ліги чемпіонів