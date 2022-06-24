Російські окупанти розтрощили домашню арену харківського баскетбольного клубу: моторошні фото

Російські війська продовжують завдавати величезної шкоди спортивній інфраструктурі України. Цього разу від ракетного удару окупантів серйозно постраждав спорткомплекс НТУ "ХПІ" у Харкові.

У ніч проти 24 червня військові країни-агресорки здійснили ракетний удар по спортивному комплексу навчального закладу НТУ "ХПІ" в Харкові.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок цього сталась руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. Прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Зазначимо, що саме цей спорткомплекс був домашньою ареною баскетбольного клубу "Політехнік". Тут проводилися матчі Вищої ліги та Суперліги України.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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