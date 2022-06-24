Російські окупанти розтрощили домашню арену харківського баскетбольного клубу: моторошні фото

Російські війська продовжують завдавати величезної шкоди спортивній інфраструктурі України. Цього разу від ракетного удару окупантів серйозно постраждав спорткомплекс НТУ "ХПІ" у Харкові.
У ніч проти 24 червня військові країни-агресорки здійснили ракетний удар по спортивному комплексу навчального закладу НТУ "ХПІ" в Харкові.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок цього сталась руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. Прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Зазначимо, що саме цей спорткомплекс був домашньою ареною баскетбольного клубу "Політехнік". Тут проводилися матчі Вищої ліги та Суперліги України.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
Рівень цинізму пробиває чергове дно: у РФ офіційно заговорили про вихід із ФІФА, адже досі не розуміють свого відсторонення
"Стане однією з найслабших у світі": відомий тренер передрік збірній Росії з футболу істотний відкат у розвитку
"Здійснював збирання коштів для полку "Азов": Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти українського коментатора