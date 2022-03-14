Російські окупанти вбили українського футболіста-волонтера

Ще одна жертва розв'язаної РФ кривавої війни.

У неділю, 13 березня, в Ірпені під вогнем російських загарбників загинув 42-річний український футболіст-волонтер Олександр Іващик.

Про це повідомив у себе в Telegram-каналі мер Ірпіня Олександр Маркушин.

Від початку війни Олександр допоміг евакуюватися сотням людей, особливо літнього віку. В Олександра залишилася дружина і двоє маленьких дітей.

Іващик виступав у аматорських лігах Київщини, де неодноразово визнавався найкращим футболістом. Олександр захищав кольори низки клубів - "Буча 03", "Податковий Університет" (Ірпінь), ФК "Мироцьке", ФК "Чабани", "Олімп" (Дмитрівка) та інші.

Також він грав у футзал - виступав за ветеранські команди Києва та області. Останньою командою Олександра була ірпенська "BKZ".

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