Російські окупанти вбили українського пілота-дрифтера під Черніговом

Від російської ракети загинув український спортсмен Євген Перепелиця.

Трагічний інцидент із Перепелицею трапився 17 травня , коли загарбники здійснили ракетний обстріл селища Десна Чернігівської області.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

24-річний Перепелиця був членом кількох автоклубів Полтави, озвучував чемпіонати України з дрифту, а після переїзду до Києва працював у компанії BroDrift детлером.

Євген Перепелиця мав стати частиною команди пілотів-дрифтерів BroDrift, але у квітні пішов захищати Україну.

За словами друга Станіслава, він прагнув стати відомим, виокремитися з безлічі інших автолюбителів. Заради цього він навіть створив власний блог та знімав тематичні ролики.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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