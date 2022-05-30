Російські окупанти вбили українського пілота-дрифтера під Черніговом

Від російської ракети загинув український спортсмен Євген Перепелиця.
Трагічний інцидент із Перепелицею трапився 17 травня, коли загарбники здійснили ракетний обстріл селища Десна Чернігівської області.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
24-річний Перепелиця був членом кількох автоклубів Полтави, озвучував чемпіонати України з дрифту, а після переїзду до Києва працював у компанії BroDrift детлером.
Євген Перепелиця мав стати частиною команди пілотів-дрифтерів BroDrift, але у квітні пішов захищати Україну.
За словами друга Станіслава, він прагнув стати відомим, виокремитися з безлічі інших автолюбителів. Заради цього він навіть створив власний блог та знімав тематичні ролики.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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