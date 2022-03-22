Російські окупанти вбили засновника українського фан-клубу "Манчестер Юнайтед"

Дочку та дружину загиблого госпіталізували.

Засновник українського фан-клубу "Манчестер Юнайтед" Олександр Кукін загинув від рук російських військових. Окупанти розстріляли автомобіль, в якому був Кукін зі своєю сім'єю.

Дочка Аліса і дружина Аліна Кукіна в результаті обстрілу потрапили до лікарні, де їх прооперували.

"Манчестер Юнайтед" на офіційному сайті висловив співчуття рідним і близьким Кукіна. Англійський клуб пообіцяв надати допомогу сім'ї загиблого.

На сторінці фан-клубу в соцмережах повідомили, що Олександр загинув 3 березня 2022 року. Він намагався вивезти свою дружину і дитину з території, яку збиралися захопити російські війська.

У 2002 році Кукін заснував фан-клуб "Манчестер Юнайтед" під назвою "Київські червоні".

Oleksandr Kukin, one of the founders of Kyiv Reds, has been killed by Russian invaders. His wife and child also shot and injured as they tried to escape. Sickening. pic.twitter.com/2215mDNwUb — Duncan Drasdo (@Drasdo) March 21, 2022

Раніше повідомлялося, що український футболіст-військовослужбовець загинув у боях під Волновахою.

Читайте також:

"Путін - символ терористичної агресії": український каратист Горуна - про війну з російськими окупантами

Ярмоленко - про війну російських загарбників проти українського народу: Це чистий геноцид

Ломаченко відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу та залишиться захищати Україну