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Російські окупанти вбили засновника українського фан-клубу "Манчестер Юнайтед"

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Російські окупанти вбили засновника українського фан-клубу "Манчестер Юнайтед"

фото - twitter.com/ManUtd

Дочку та дружину загиблого госпіталізували.

Засновник українського фан-клубу "Манчестер Юнайтед" Олександр Кукін загинув від рук російських військових. Окупанти розстріляли автомобіль, в якому був Кукін зі своєю сім'єю.

Дочка Аліса і дружина Аліна Кукіна в результаті обстрілу потрапили до лікарні, де їх прооперували.

"Манчестер Юнайтед" на офіційному сайті висловив співчуття рідним і близьким Кукіна. Англійський клуб пообіцяв надати допомогу сім'ї загиблого.

На сторінці фан-клубу в соцмережах повідомили, що Олександр загинув 3 березня 2022 року. Він намагався вивезти свою дружину і дитину з території, яку збиралися захопити російські війська.

У 2002 році Кукін заснував фан-клуб "Манчестер Юнайтед" під назвою "Київські червоні".

Раніше повідомлялося, що український футболіст-військовослужбовець загинув у боях під Волновахою.

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