Російські окупанти вже майже пів року тримають у полоні українського тренера з боксу

Загарбники вже п’ятий місяць тримають у полоні боксерського тренера з України – Дмитра Шурду.

Як повідомила донька українського тренера Ніка Шурда, її батько не виходить на зв'язок ще із 29 квітня.

Про це йдеться на сторінці LuckyPunch.net в Instagram.

Повномасштабна війна зустріла Дмитра Шурду на змаганнях у Луцьку. Після чого тренер із боксу повернувся у рідний Маріуполь, де жив та працював. Після повернення почав займатись волонтерством, а донька та дружина виїхали у більш безпечне місце. Натомість чоловік залишився.

Згодом Дмитро потрапив у лікарню Донецька, а потім, як повідомила його дочка, в тамтешнє СІЗО.

Раніше розповідалося про те, що окупанти захопили в полон футбольного арбітра, який рятував поранених у Маріуполі.

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