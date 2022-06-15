Російські окупанти вже зруйнували або пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури України

Російські окупанти вже зруйнували або пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури України

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали величезної шкоди українській спортивній інфраструктурі. Загальна сума збитків оцінюється в 130 мільйонів доларів.

Починаючи від 24 лютого 2022 року, російськими окупантами було пошкоджено або повністю зруйновано 94 об'єкти спортивної інфраструктури України.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Росіяни зруйнували 63 спортивні комплекси, 17 стадіонів, дев'ять басейнів, три льодові арени та один велокомплекс. Найбільше об'єктів (30) знищено на Донбасі, який президент України Володимир Зеленський визначив одним із пріоритетних для розвитку масового спорту і спорту вищих досягнень.

Зруйновано стадіон у Волновасі, стадіон "Металіст" на Харківщині, унікальний велотрек в Лимані, льодовий палац у Сєвєродонецьку, басейн "Нептун" у Маріуполі, фізкультурний центр "Олімп" у Кремінній, спорткомплекс "Авангард" у Києві, навчально-спортивний центр у Чернігові та десятки інших об'єктів.

Загальну суму збитків, яких Росія вже завдала українському спорту, міністерство оцінює в 130 мільйонів доларів.

Також Гутцайт анонсував, що Міністерство молоді та спорту відкриває спецрахунок у Нацбанку для збору благодійних внесків. Він запрацює протягом декількох днів. Усі кошти спрямують на відновлення спортивних споруд, закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту й на розвиток спортивної інфраструктури.

Російські війська продовжують методично знищувати спортивну інфраструктуру. Здається, вони не можуть пробачити нам не... Опубліковано Вадимом Гутцайтом Середа, 15 червня 2022 р.

Раніше Гутцайт розповів, що українські спортсмени готові бойкотувати змагання, до яких допустять росіян і білорусів.

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