Російські окупанти захопили будинок відомого українського ексфутболіста під Києвом

На територію ділянки в'їхала ворожа військова техніка.

Будинок колишнього футболіста збірної України та "Динамо" Київ Владислава Ващука у Гостомелі захопили російські окупаційні війська.

Про це ексзахисник розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Через три дні після того, як ми вийшли гуманітарним коридором, у мій будинок з дружнім візитом заїхали "визволителі". Два російські БТРи заїхали до мене на подвір'я".

Про російську армію не буду писати, давно все ясно. Добре, що я встиг вивезти дітей. Пишу для тих, хто, можливо, досі, сидячи в безпеці десь за кордоном, відчуває ілюзії з приводу того, що буде можливість з кимось там вирішувати і у вас все буде ок".

"Ні. Не вийде. Вони прийшли сюди не домовлятися. І ми тут дуже сильно змінилися. Ви собі уявити не можете як. Сьогодні у всіх нас тільки одне бажання – щоб наші ЗСУ якнайшвидше вичистили цю нечисть із нашої України. Щоб ті, ті, хто прийшов сюди, на нашу землю, тільки вбивати і грабувати були знищені, щоб наша земля була вільна.

Кожен, хто зараз бореться із окупантами, знайте – з вами бог. З вами люди. Дякую вам і низький уклін. Слава ЗСУ. Слава армії. Перемога буде за нами», – написав Ващук.

Варто зазначити, що першу публікацію соцмережа видалила, знайшовши порушення. Ващук вдруге опублікував пост.

Нагадаємо, що російські окупанти розстріляли в Ірпені відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунковського.

Читайте також:

"Українці - сильні люди": Майк Тайсон висловився про війну з Росією та участь у ній братів Кличків

"Це геноцид українського народу": Володимир Кличко вкотре закликав зупинити російську агресію

Казахстанський боксер вийшов на бій із прапором України та назвав Путіна вбивцею: відео потужної промови