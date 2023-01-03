Російські окупанти знищили льодову арену у Дружківці, де грав багаторазовий чемпіон України з хокею

Вночі 2 січня Росія завдала два ракетних удари по місту Дружківка Донецької обасті, в результаті чого було зруйновано льодову арену "Альтаїр".

Про це повідомляє офіційний сайт хокейного клубу "Донбас" – восьмиразового чемпіона України., для якого арена була домашньою.

"У результаті ракетного обстрілу, було зруйновано льодову арену "Альтаїр". Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу "Донбас" від 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки.

Це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту "Дружба" у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер "Альтаїр", – йдеться в повідомленні.

zi.ua

Генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко емоційно відреагував на ракетний удар рашистів по льодовій арені.

"Льодова арена… Це не просто будівля… Це другий будинок для нашого клубу після 2014 року… Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, усмішки дітей… Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні… Це люди, які створювали радість всі 8 років від початку війни… Немає слів… "Визволителі" с*ані", – написав Іллєнко у себе в Facebook.

Читайте також:

"Майбутній "Медведчук": начальник штабу "Азову" запропонував обміняти Ломаченка на полонених

"Яке щастя, що не треба боксувати з цим дебілом": Стаховський відреагував на ганебний пост Ломаченка

Ніяк не вгамується: Ломаченко виклав нове відео з митрополитом УПЦ МП, який звинуватив Україну у "війні проти бога"