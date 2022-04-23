Російські окупанти зруйнували квартиру найкращого шахіста України

Ворог знищив квартиру лідера збірної України з шахів Антона Коробова у Харкові.

Український шахіст разом з батьками залишився без домівки.

Про це розповів головний тренер української команди Олександр Сулипа.

"Війна погано вплинула психічно на збірників. Знаєте, у нашого харків’янина Антона Коробова вороги зруйнували його та батьківську квартири", – розповів Сулипа в інтерв’ю Kamp-sport.

Фахівець також додав, що світова шахова спільнота належним чином не допомагає Україні.

"В загальному шаховий світ пасивний. На жаль, не всі розуміють, що зараз важливо принаймні своїм прикладом показувати громадянську позицію.

Чоловіча збірна України підготувала не один лист. Саме ми також написали і лист, який стосувався зрадника України тепер уже росіянина Сергія Карякіна", - зазначив він.

Антон Коробов нині займає 42-ге місце у світовому рейтингу – найвище серед українців.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу зі снукеру британцю Джеку Лісовські заборонили одягнути бейдж з українським прапором.

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