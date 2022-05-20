Російські окупанти зруйнували стадіон у Харкові, на якому тренувалася збірна України (фото)

Російські окупанти зруйнували стадіон у Харкові, на якому тренувалася збірна України (фото)

Стадіон "Сонячний" у Харкові постраждав унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

Снаряди влучили у футбольне поле, також пошкоджені трибуни арени.

Про це повідомляється на сторінці Zorya Londonsk у Twitter.

Turns out it would be our last visit for a while…



Likely the same being said for Zbirna returning there too



Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 20, 2022

Стадіон був збудований у 2011 році, на ньому в рамках підготовчих зборів тренувалася збірна України. Також на арені домашні матчі проводили "Геліос", "Металіст-1925", "Метал" і низка інших місцевих команд.

Нагадаємо, що на початку травня російські окупаційні війська обстріляли харківський стадіон "Динамо".

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