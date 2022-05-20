Російські окупанти зруйнували стадіон у Харкові, на якому тренувалася збірна України (фото)

Стадіон "Сонячний" у Харкові постраждав унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.
Снаряди влучили у футбольне поле, також пошкоджені трибуни арени.
Про це повідомляється на сторінці Zorya Londonsk у Twitter.
Turns out it would be our last visit for a while…— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 20, 2022
Likely the same being said for Zbirna returning there too
Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt
Стадіон був збудований у 2011 році, на ньому в рамках підготовчих зборів тренувалася збірна України. Також на арені домашні матчі проводили "Геліос", "Металіст-1925", "Метал" і низка інших місцевих команд.
Нагадаємо, що на початку травня російські окупаційні війська обстріляли харківський стадіон "Динамо".
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